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İstanbul'da yine metrobüs yangını

İstanbul'da yine metrobüs yangını
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İstanbul Avcılar'da metrobüste çıkan yangın İBB ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, seferler bir süre aksadı.

Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüs, sabah saatlerinde Avcılar Merkez-Üniversite Kampüsü durağında henüz belirlenemeyen nedenle arka lastik kısmından yanmaya başladı. Yolcular araçtan tahliye edilirken, yangın İBB ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferler, metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Etiketler metrobüs yangın metrobüs aracı ibb İETT istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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