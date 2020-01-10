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  3. 10 Ocak 2020 08:32

İstanbul'da yoğun sis ! Boğaz kapatıldı, bazı seferler iptal edildi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul'da yoğun sis ! Boğaz kapatıldı, bazı seferler iptal edildi
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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Boğaz'ın çift yönlü olarak transit geçiş trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı.

Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edilirken kara yollarında da sürücüler yer yer görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul Valiliği, Twitter paylaşımında, "Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü transit geçiş trafiğine kapatılmıştır." bilgisini verdi.

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