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  3. 10 Mart 2018 17:43

İstanbul'da yoğun sis ! Tüm seferler iptal edildi

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da yoğun sis ! Tüm seferler iptal edildi
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İstanbul'da gece başlayan sis, etkisini sürdürmeye devam ediyor. 

Özellikle İstanbul Boğazı'nda  yoğunlaşan sis ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları, İstanbul Boğazı'ndaki tüm vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Görüş mesafesinin kısalmasına neden olan sis nedeniyle sürücüler D-100 ve TEM'de de sis lambalarını yakarak yavaş ilerledi.

Sis İstanbul Boğazı, Zeytinburnu'ndaki tarihi surlar ve çevresinde zaman zaman yoğunlaştı.

HAVA ULAŞIMI DA ETKİLENDİ

Sisten hava ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bazı uçaklar Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pisti pas geçerken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı. 

AKŞAM DA GÖRÜLEBİLİR

Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde etkisi azalan sisin gece saatlerinde yeniden görülebileceğini ifade etti.

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