İstanbul'da yoğun trafik: Yüzde 70'e yükseldi
İstanbul'da kapalı havanın da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. İBB'nin verilere göre trafik yoğunluğu yüzde 70'e yükseldi.
İstanbul'da kapalı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu akşam başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, trafik yoğunluğu saat 16.55 itibariyle yüzde 69'a yükseldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre yağışla birlikte batı kesimlerinde sıcaklığın 2 ila 5 derece azalması bekleniyor.
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