İstanbul'da yük gemisine İsrail'e protesto baskını
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İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda bir grup, İsrail'e giden Alman bandıralı "Kathrın" ticari gemisi önünde protesto gerçekleştirdi.
Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkilere devam ettiği iddialarına yönelik protestolar sürüyor.
Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Alman bandıralı "Kathrın" gemisine bir grup, baskın düzenledi.
Ellerinde Filistin bayrakları olan grup, geminin İsrail'e silah ve patlayıcı taşıdığını belirtti.
Gemiyi terk etmeyeceğini söyleyen protestocular, tekbir getirerek, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Kathrın, Türkiye'den defol" sloganları attı.
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