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  3. 22 Mayıs 2017 13:11

İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay

Bağcılar'da su borusu döşenirken iş makinası doğalgaz borusunu deldi. İş makinesi ile bir kamyonet alev alev yandı.

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Bağcılar Osmangazi Caddesi üzerinde, İSKİ tarafından taşeron firmaya yaptırılan su borusu döşeme çalışmaları sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Borunun delinmesiyle doğalgaz alev aldı. Alevler iş makinesi ve işçilere ait bir kamyonete sıçradı. Çalışanlar ve çevredekiler bölgeden hemen uzaklaşarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada bölgeye gelen doğalgaz ekipleri de hattaki doğalgazı kesti. 

YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.

DHA

yangın , patlama , bağcılar , su borusu