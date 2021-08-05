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İstanbul'da yüzlerce kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da yüzlerce kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'un Güngören ilçesinde yapılan denetimlerde Pakistan, Afganistan, Suriye, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 364 kaçak göçmen yakalandı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde yurda kaçak giriş yapan ve oturma izni olmayan Pakistan, Afganistan, Suriye, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 364 kaçak göçmeni yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan göçmenler, otobüslerle İl Göç İdaresi'ne gönderildi. 

Etiketler istanbul kaçak göçmen
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