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İstanbul'da yüzlerce kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da yüzlerce kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik operasyonda 582 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere ilimiz genelinde 327’si Afganistan, 140’ı Pakistan, 24’ü Bangladeş, 21’i Suriye ve 70’i diğer ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği kaydedildi.

AA

Etiketler istanbul düzensiz göçmen mülteci kaçak göçmen
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