  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'daki bir arabalı vapur hattı iptal edildi

İstanbul'daki bir arabalı vapur hattı iptal edildi

İstanbul'daki bir arabalı vapur hattı iptal edildi
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın temmuz ayı sonunda kapatılacağı açıkladı.

Şehir Hatlarının hem sosyal medya hesabından hem de kendi resmi sitesinden yapılan duyuruda İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın temmuz ayı sonunda kapatılacağı duyuruldu.

İBB Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız, İstinye–Çubuklu Arabalı Vapur hattımız, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla hizmet vermeyecektir. Aynı güzergahta, yolcu taşımacılığına özel olarak hizmet verecek deniz dolmuş seferlerimiz başlayacaktır. Anlayışınız için teşekkür eder, sizleri yeni seferlerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız." ifadesine yer verildi.

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, hafta içi Sarıyer ve Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştiriyor.

text-ad
Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hatları arabalı vapur hattı İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları kamerada: Baklava var dedi, 110 milyon Euro çıktı! Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları kamerada: Baklava var dedi, 110 milyon Euro çıktı! Tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı Tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı Adana, Adıyaman ve Antalya Büyükşehir Belediye başkanları da gözaltına alındı Adana, Adıyaman ve Antalya Büyükşehir Belediye başkanları da gözaltına alındı Bir dizinin daha fişi çekildi... Ekranların iddialı dizisi için final kararı verildi Bir dizinin daha fişi çekildi... Ekranların iddialı dizisi için final kararı verildi CHP'li belediyelere yeni gözaltı dalgası Erdoğan'ın bu sözlerini akıllara getirdi CHP'li belediyelere yeni gözaltı dalgası Erdoğan'ın bu sözlerini akıllara getirdi Suriyelilerin iddialaşmasının sonu feci oldu: Köprüden balıklama atladı! Suriyelilerin iddialaşmasının sonu feci oldu: Köprüden balıklama atladı! Galatasaray sahaya indi; Icardi'nin dönüş tarihi netleşti! Galatasaray sahaya indi; Icardi'nin dönüş tarihi netleşti! ''Suya girmek yasaktır'' tabelası var ama su yok... Nedeni kahretti! ''Suya girmek yasaktır'' tabelası var ama su yok... Nedeni kahretti! Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul genelinde hissedildi! Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul genelinde hissedildi! Zam yağmuru sürüyor... Bir sigara grubuna daha zam geldi! Zam yağmuru sürüyor... Bir sigara grubuna daha zam geldi!
Hasta yakınından sağlık ekibine saç baş yolduran tehdit! Hasta yakınından sağlık ekibine saç baş yolduran tehdit! Türkiye'nin yılan avcısı Yılancı Kemal'i bir kez daha yılan ısırdı! Türkiye'nin yılan avcısı Yılancı Kemal'i bir kez daha yılan ısırdı! Türkiye'nin 2 asırlık tarihi ''kırk kapılı konağı'' tarihe ışık tutmaya devam ediyor Türkiye'nin 2 asırlık tarihi ''kırk kapılı konağı'' tarihe ışık tutmaya devam ediyor CHP'li belediyelerdeki yeni gözaltılar sonrası Mansur Yavaş'tan çok tartışılacak soru! CHP'li belediyelerdeki yeni gözaltılar sonrası Mansur Yavaş'tan çok tartışılacak soru! Ümit Özdağ'dan dikkat çeken tepki: ''Dışarıda hiçbir CHP’li belediye başkanı kalmayacak'' Ümit Özdağ'dan dikkat çeken tepki: ''Dışarıda hiçbir CHP’li belediye başkanı kalmayacak'' 15 yaşındaki Togg'lu trafik canavarı kamerada! Yolda yürüyen adamı ezip geçti! 15 yaşındaki Togg'lu trafik canavarı kamerada! Yolda yürüyen adamı ezip geçti! Evliliğinde bu kelimeyi kullanan yanar: Artık resmen boşanma nedeni sayıldı! Evliliğinde bu kelimeyi kullanan yanar: Artık resmen boşanma nedeni sayıldı! Güzel şarkıcı eşiyle yıllar sonra Tayland'ta ikinci balayına çıktı Güzel şarkıcı eşiyle yıllar sonra Tayland'ta ikinci balayına çıktı Hatay yanıyor! Gece gündüze döndü, vatandaşın çaresizliği, itfaiyenin yorgunluğu kamerada! Hatay yanıyor! Gece gündüze döndü, vatandaşın çaresizliği, itfaiyenin yorgunluğu kamerada! Enflasyon zammı sonrasında zamlı maaşların yatacağı belli oldu Enflasyon zammı sonrasında zamlı maaşların yatacağı belli oldu