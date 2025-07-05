İstanbul'daki bir arabalı vapur hattı iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın temmuz ayı sonunda kapatılacağı açıkladı.

Şehir Hatlarının hem sosyal medya hesabından hem de kendi resmi sitesinden yapılan duyuruda İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın temmuz ayı sonunda kapatılacağı duyuruldu.

İBB Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız, İstinye–Çubuklu Arabalı Vapur hattımız, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla hizmet vermeyecektir. Aynı güzergahta, yolcu taşımacılığına özel olarak hizmet verecek deniz dolmuş seferlerimiz başlayacaktır. Anlayışınız için teşekkür eder, sizleri yeni seferlerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız." ifadesine yer verildi.

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, hafta içi Sarıyer ve Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştiriyor.