''İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Türkiye genelinde 7 otoyol özelleştirilecek''

Güncelleme:

CHP'li milletvekili Deniz Yavuzyılmaz İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsülerinin ardından 7 otoyolun da özelleştirilerek geçiş ücretlerinin yüzde 300 zamlanacağını öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, iktidarın özelleştirme ajandasına dair yeni belgeler açıkladı. Dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün özelleştirileceğini duyuran Yavuzyılmaz, bugün de kamu tarafından işletilen ve Türkiye'nin en kritik ulaşım ağlarını oluşturan 7 otoyolun 25 yıllığına özel sektöre devredilmesi için çalışma yürütüldüğünü iddia etti.

Yavuzyılmaz, söz konusu özelleştirme planı için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yabancı bir firmaya fizibilite çalışması yaptırdığını tespit ettiklerini açıkladı. İddiaya göre, İstanbul (1. Bölge), İzmir (2. Bölge), Ankara (4. Bölge) ve Mersin (5. Bölge) kapsamındaki otoyolların devri için Kuzey Amerika merkezli "BTY Construction Cost Consultants Co." şirketi yetkilendirildi.

ÖZELLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN 7 OTOYOL

Paylaşılan belgelere göre, özelleştirme kapsamına alınması planlanan otoyollar şunlar:

KGM Avrupa Otoyolu
KGM Anadolu Otoyolu
İzmir - Aydın Otoyolu
İzmir - Çeşme Otoyolu
Niğde - Mersin - Adana Otoyolu
Adana - Gaziantep Otoyolu
Gaziantep - Şanlıurfa Otoyolu

Deniz Yavuzyılmaz, paylaştığı analiz tablolarında devletin işlettiği otoyollar ile özel sektörün işlettiği Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri arasındaki fiyat uçurumuna dikkat çekti.

Verilere göre; kamuya ait otoyollarda kilometre başına ortalama araç geçiş ücreti 0,84 TL iken, özel sektörün işlettiği YİD otoyollarında bu rakam ortalama 3,45 TL seviyesinde. Yavuzyılmaz, özelleştirme gerçekleşirse devlet otoyollarının fiyatının, özel sektör standartlarına çekileceğini ve bunun vatandaşa yüzde 300 zam olarak yansıyacağını öne sürdü.

Örneğin; KGM Avrupa Otoyolu'nda (211 km) şu an 168 TL olan ücretin, km başına 0,80 TL'den, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki gibi km başına 3,14 TL seviyelerine çıkarılmak istendiği belirtildi.

17,6 MİLYAR DOLARLIK 'RANT' İDDİASI

CHP'li vekilin 2024 yılı gelir-gider verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, söz konusu 7 otoyolun yıllık net geliri şu an yaklaşık 176 milyon dolar seviyesinde. Ancak planlanan yüzde 300'lük zam ve 25 yıllık işletme hakkı devri ile bu rakamın devasa boyutlara ulaşacağı iddia ediliyor.

Yavuzyılmaz, "Araç geçiş ücretlerine YİD otoyolları baz alınarak yüzde 300 zam yapıldığında 25 yıllık net gelir 17 milyar 663 milyon dolar (yaklaşık 768 milyar TL) oluyor. İktidar seçim öncesi bu parayı önden tahsil etmenin peşinde" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞI ZORUNLU MÜŞTERİ YAPACAKLAR"

Yıllık 405 milyon aracın geçiş yaptığı bu yolların özelleştirilmesini "halk düşmanlığı" olarak niteleyen Yavuzyılmaz, "Vatandaşın vergileriyle maliyeti ödenmiş ve devletin yüksek kârla işlettiği bu otoyolları satarak milyonlarca vatandaşı yandaş şirketlerin zorunlu müşterisi yapacaklar. Ayrıca KGM bünyesindeki binlerce işçi ve memur da kurum dışına itilecek" uyarısında bulundu.

 

