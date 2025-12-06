İstanbul'daki ''Dört Başlı Canavar'' heykeli soruşturmasında 2 tutuklama!

  1. Anasayfa
İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen Dört Başlı Canavar heykeli ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Şişli'deki İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen bir heykelin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine heykeli yapan ve sergileyenler halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. (45) ile A.E.I. (34), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen sanat fuarındaki heykel sosyal medyada paylaşılmış ve tepki çekmişti. Ekipler, bunun üzerine harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada da paylaşılan içerikte yer alan heykeli yapan ve sergileyen kişilerin M.K. ile A.E.I. olduğu belirlendi. Şüpheliler, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İki kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alınan M.K. ile A.E.I., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 

Geçmişi 1947 yılına uzanıyor

Heykel, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ndeki sanat fuarında 1947 yılında Mizah dergisi karikatüristi Ramiz tarafından kaleme alınan eserin 3 boyutlu olarak yeniden yorumlanmış hali.

 İşte 1947 yılındaki Mizah dergisinin kapağındaki o görsel:

DHA / İHA

