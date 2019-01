İstanbul'daki hafriyat kamyonları takip altında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından 2 Nisan 2018'de yürürlüğe giren uygulama ile şehirde hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlara araç takip cihazları takılarak GPS ile izlenme başlandı. Yaklaşık 13 bin hafriyat kamyonunun bulunduğu İstanbul'da sisteme kayıtlı 8 bin 561 hafriyat kamyonu İBB tarafından adım adım izlenirken, aşırı hız yapan ve güzergah dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, 2018 yılında toplam 53 milyon 83 bin 956 lira para cezası kesildi. Araç takip sistemi ile birlikte bir önceki yıla göre kesilen cezalarda yarı yarıya azalma oldu.

Kentsel dönüşüm ve büyük projelerin yürütüldüğü İstanbul'da binlerce hafriyat kalıntısı, moloz ve hazır beton taşıyan kamyon çalışıyor. Bu kamyonların şehir içinde karıştığı kazalar ile izinsiz kaçak döküm yapmalarının önüne geçebilmek için İBB tarafından araçlar GPS sistemi ile izlenmeye başladı. 2 Nisan 2018 tarihinde başlayan uygulama ile 8 bin 561 kamyona araç takip sistemi takıldı.

SİSTEME KAYITLI KAMYONLAR ADIM ADIM İZLENİYOR

Sisteme kayıtlı kamyonlar İSTAÇ'ın Çevre Kontrol Merkezinde kurulan sistemle an be an izleniyor. Merkezdeki sistemde kamyonların plakalar bilgileri ve kime ait oldukları kayıt altına alınırken, harita üzerinde güzergahları takip ediliyor. Sistemde döküm alanının dışına atık bırakan kamyonlar mavi renkte alarm veriyor. Hız ihlali yapan araçlar ise sarı renkte alarm veriyor. Sisteme tek tek düşen bildirimler üzerine buradaki çalışanlar yetkili birimlere haber vererek, kurallara uymayan, çevreyi kirleten veya eksikleri olan araç sürücülerine cezalar kesiliyor.