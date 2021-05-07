İstanbul'daki halk ekmek yangını kundaklama çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Bakırköy’deki Halk Ekmek büfesinde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Bakırköy’de bulunan ve büyükşehir belediyesine ait olan bir Halk Ekmek büfesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, yangının kundaklamadan kaynaklandığını duyurdu.



Ongun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul İtfaiyemizin raporuna göre Bakırköy’deki Halk Ekmek büfemiz mobese kayıtlarında tespit edildiği üzere kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece yakılmıştır. Sabotajcıların tespiti için çalışmalar devam ediyor.”