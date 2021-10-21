İstanbul'daki Millet Bahçesi planlarından konut çıktı

İstanbul Sultanbeyli'de inşa edilecek olan Sultanbeyli Millet Bahçesi'nin imar planları onaylandı. Ancak 85 bin metrekarelik hazine arazisinin 18 bin metrekaresi de konut için ayrıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Sultanbeyli Millet Bahçesi Projesi” yapılmak üzere yatırım programına alınan Mimar Sinan Mahallesi'ndeki maliye hazinesine ait 85 bin 685 metrekarelik parselin planları Sultanbeyli Belediyesi tarafından değiştirildi. Bakanlık plan değişikliğini onaylayarak askıya çıkardı. Parsel, mevcut planlarda çoğunlukla “Sosyo-Kültürel Tesis” kısmen de konut, park, dini tesis, teknik alt yapı alanında kalıyordu.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre Sultanbeyli Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği ile boş durumdaki yapılaşmamış parsel Millet Bahçesi ve konut alanı olarak planlandı. Eski planda konut fonksiyonu verilen bölüm yeni planda 13 bin metrekareden 18 bin metrekareye çıkarıldı. Plan açıklama raporunda, “olası afet riskini bertaraf etmek üzere yaşam kalitesi yüksek yeni yerleşim alanı olarak kullanılması üzere rezerv alanlar(yeni konut alanları) oluşturulmasının” amaçlandığı kaydedildi. Mevcut 30 bin 113 metrekare olan açık ve yeşil alanların da 65 bin 472 metrekareye çıkarıldığı kaydedildi.

MİLLET BAHÇESİNE 30 BİN METREKARE İNŞAAT

Yapılan değişiklik ile 65 bin 472 metrekare büyüklüğünde alan Millet Bahçesi, 18 bin metrekare de konut alanı olarak ayrıldı. Konut alanında emsal 1.50 yüksek sınırı da 7 kat oldu. Millet Bahçesi'ndeki yapılar için emsal 0.05, yükseklik 2 kat olacak. Parselin tamamında 30 bin 360 metrekarelik inşaat yapılacak. Plan açıklama raporunda, eski plana göre yapı yoğunluğunun 22 bin metrekare azaltıldığı belirtildi.

(Kaynak)