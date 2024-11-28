İstanbul'daki taksilerin rengi değişiyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da hizmete alınacak olan 2 bin 500 yeni taksinin rengi için anket başlattı...
İstanbul'da yakında yollara çıkması beklenen uygulama tabanlı 2500 yeni ticari taksi için 5 farklı tasarım seçeneği sunuldu. Boya yerine folyo kaplama ile tasarım yapılacak olan araçlar için 5 seçenekli anket açıldı.
Beyaz renk üzerine folyo kaplama ile yapılması planlanan çalışmalar kapsamında Fiat Egea marka araç tercih edildi.
Altyapı, düzenleme, işleyiş biçimi gibi teknik konuların tamamlanmasının ardından İBB tesislerinde uygulama tabanlı araçlara folyo kaplama yapılarak yolcu taşımacılığına başlaması bekleniyor.
Uygulama tabanlı ticari taksilerin tasarımlarında tepe lambası görünüyor. Yoldan müşteri almayacak olduklarından tepe lambası kullanımına da gerek olmayabiliyor.
Taksilerin tasarımları İBB'nin açtığı anket neticesinde ortaya çıkan sonuca göre belirlenecek.
İşte İBB'nin İstanbullular için başlattığı taksi rengi anketindeki 5 seçenek
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol