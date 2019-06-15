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  3. 15 Haziran 2019 13:13

İstanbul'dan çekilen UBER o illerde hizmetine devam ediyor

Türkiye'de "korsan taksi" muamelesi gören dünya devi UBER, 2 yıldır kavgaya neden olan XL araçlarını İstanbul'dan çekti ama Bodrum, Çeşme gibi tatil bölgelerinde hizmet vermeye devam ediyor.

İstanbul'dan çekilen UBER o illerde hizmetine devam ediyor
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Yaklaşık iki yıldır büyük tartışmalara, kavgaya-gürültüye neden olan taksi-UBER krizinde geçtiğimiz günlerde ilginç bir gelişme olmuş, UBER, taksicilerin yoğun tepkisine yol açan XL araçlarını 31 Mayıs itibariyle çekeceklerini duyurmuştu. UBER, XL araçlarını çekti ama sadece İstanbul’dan… Gözde tatil bölgelerinde XL araçlar hizmet vermeye devam ediyor.

BODRUM'DA 30, ÇEŞME'DE 50

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın aktardığına göre Bodrum’da 30, Çeşme’de ise 50 XL araç çalışmaya devam ediyor. Araç sayıları şimdilik artırılmayacağını belirten Boğazlıyan, " Ancak görünen o ki İstanbul’da durulan taksi-UBER krizi yaz aylarında Ege sahillerinde boy gösterecek..." şeklinde değerlendirmede bulundu.

 
 

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