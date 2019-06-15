İstanbul'dan çekilen UBER o illerde hizmetine devam ediyor

Yaklaşık iki yıldır büyük tartışmalara, kavgaya-gürültüye neden olan taksi-UBER krizinde geçtiğimiz günlerde ilginç bir gelişme olmuş, UBER, taksicilerin yoğun tepkisine yol açan XL araçlarını 31 Mayıs itibariyle çekeceklerini duyurmuştu. UBER, XL araçlarını çekti ama sadece İstanbul’dan… Gözde tatil bölgelerinde XL araçlar hizmet vermeye devam ediyor.

BODRUM'DA 30, ÇEŞME'DE 50

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın aktardığına göre Bodrum’da 30, Çeşme’de ise 50 XL araç çalışmaya devam ediyor. Araç sayıları şimdilik artırılmayacağını belirten Boğazlıyan, " Ancak görünen o ki İstanbul’da durulan taksi-UBER krizi yaz aylarında Ege sahillerinde boy gösterecek..." şeklinde değerlendirmede bulundu.



