İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'da deprem korkusu

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, “5.7 büyük bir deprem değil… Marmara’da 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı önümüzdeki 30 yıl içinde yüzde 65. Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı, Ege Bölgesi ve çevresindeki yerler en tehlikeli yerler Marmara dahil. Ankara’nın da deprem tehlikesi arttı” dedi.

Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, sadece İstanbul’un değil, Marmara’nın depremi yaşayacağını söyleyerek “Son 8 yıldır büyük deprem yaşamadık” diye konuştu.

"TÜRKİYE HER ZAMAN BÜYÜK DEPREMLERE HAZIR OLMASI GEREKEN BİR ÜLKE"

Türkiye’nin coğrafyası gereği her zaman büyük depremlere hazır olması gereken bir ülke olduğunun altını çizen Eyidoğan, şöyle dedi:

“Bana soruyorlar, ‘hocam deprem olacak mı?’ Bir gün olacak. Şunu söylüyoruz, Marmara’da 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı önümüzdeki 30 yıl içinde yüzde 65. Böyle bir tespit var, olasılıksal bir tespit. Biz şu gün şu saat şurada şu büyüklükte bir deprem olacak deme noktasında değiliz deprem bilimde."

"5.7’DE SİLİVRİ’DEN 28 KM UZAKLIKTA BİR DEPREM 172 TANE BİNADA HASAR YAPTI, DAHA 6’YI KONUŞMUYORUZ"

Esas konuşulması gerekenin İstanbul'un nüfusunu 20 milyona çıkarmaya çalışanlar olduğu gerektiğini belirten Eyidoğan şöyle devam etti:

"İstanbul’a denetimsiz yapı yapanlar, kamu arazilerini gereksiz bir şekilde imara açanlar, plansız ve denetimsiz bir şehri neden bu hale geldiğini sorgulamak yerine 5.7 büyüklüğünde bir deprem arkasından daha büyük bir deprem gelecek mi diye soruyorlar. Bir gün gelir. Onun ne zaman geleceğini bilemeyiz. Yalnız gördüğümüz şu var, 5.7 kuvvetli bir deprem, büyük bir deprem değil. Marmara’da her zaman olabilecek bir deprem. Ne oldu, 5.7’de Silivri’den 28 kilometre uzaklıkta bir deprem resmi açıklamaya göre 172 tane binada hasar yaptı, daha biz 6’yı konuşmuyoruz, 7’yi konuşmuyoruz."

"NÜFUSUN YÜZDE BİRİ AĞIR YARALANACAK VE VEFAT EDECEK"

"Resmi raporlarda İstanbul’da 7 ve daha büyük bir deprem olduğunda nelerle karşılaşacağımız belli. Nüfusun yüzde biri ağır yaralanacak ve vefat edecek, binalarında yüzde 10’u 15’i ağır hasar alır. Bu senaryolar zaten yapılmış."

"TARTIŞMALARIN DEPREME HAZIRLIĞI GERÇEKLEŞTİREMEYEN YÖNETİCİLERİN ÜZERİNE KAYDIRILMASI LAZIM"

"Ha bire inşaat yapılıyor, ha bire nüfus artıyor, denetim yok, plan yok, İstanbul’un çevre düzeni planı yok, İstanbul’un birçok ilçelerinin doğru dürüst imar planı yok. Adalar’ın imar planı yok.

Tartışmaların depreme hazırlığı gerçekleştiremeyen yöneticilerin üzerine kaydırılması lazım. Deprem olacak mı, olmayacak mı, tartışması vakit kaybından öte bir şey değil.

5.7 İstanbul’u test etti. Bu orta büyüklükteki deprem İstanbul’u test etti."

Büyük deprem olduğu zaman bütün Marmara kıyıları Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Gemlik bütün bunlar olumsuz derecede etkilenecekler.

Bütün bilimsel çalışmalar Marmara’da bir büyük deprem yaşanacağını gösteriyor. 7 ve daha büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 65, önümüzdeki 30 yıl içinde."

"ANKARA'NIN DA DEPREM TEHLİKESİ ARTTI"

"Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı, Ege Bölgesi ve çevresindeki yerler en tehlikeli yerler Marmara dahil. Ankara’nın da deprem tehlikesi arttı.”

"NELER YAPMALI?"

Eyidoğan önerilerini de şöyle sıraladı:

“Türkiye’de afet politikalarının derhal değiştirilmesi lazım.

En tehlikeli bölgelerden başlayarak bir seferberlik ilan edilmesi lazım.

Bu konuda hem yasal hem de kurumsal yapının yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

Yerel yönetimlere bugünkünden çok daha fazla yetki verilmesi ve sorumluluk verilmesi gerekiyor.

Ankara’dan kamu arazilerinin olur olmaz yerlerin imara açılmasına karşıyız.”

