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  3. 24 Haziran 2020 16:16

İstanbul'dan Zonguldak'a gitti, annesine korona bulaştırdı

İstanbul'dan Zonguldak'a annesini ziyaret etmeye gelen G.Y'nin, koronavirüs testi pozitif çıktı. G.Y'nin annesinin testide pozitif çıkınca temaslı olan 6 kişi karantinaya alındı.

İstanbul'dan Zonguldak'a gitti, annesine korona bulaştırdı
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İstanbul'da yaşayan G.Y., çalıştığı iş yerinde Covid-19 testi yaptırdıktan sonra memleketi Zonguldak merkeze bağlı Karapınar köyüne geldi. Annesi A.Y.'yi ziyaret eden G.Y., iş yerinden gelen telefonla testinin pozitif çıktığını öğrendi. İstanbul'a dönen G.Y., evinde kendisini izole etti. Test sonucu pozitif çıkan anne A.Y. de evinde izole edildi.

 
İl Sağlık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, köyde filyasyon çalışması başlattı. G.Y. ve annesi A.Y.'nin temas ettiği belirlenen 3 evdeki 6 kişi, kendi evlerinde karantinaya alındı. Köyde ekiplerin çalışmasının devam ettiği, karantina sayısının artabileceği belirtildi. 

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