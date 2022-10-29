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İstanbulkart kullananlar dikkat! Son tarih 31 Aralık

İstanbulkart kullananlar dikkat! Son tarih 31 Aralık
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İstanbulkart'ların kişileştirilmesi için son tarih 31 Aralık. Anonim kartların kullanımına bu tarihten itibaren son verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamayla, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyi unutma. Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok olanak kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ta" uyarısı yapıldı.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla anonim tüm İstanbulkart’ların kullanımına son verilecek. İstanbul'da ekim ayı itibarıyla resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

Kişiselleştirmeyi yapmak için İstanbulkart Mobil uygulaması veya web adresinden kayıt olunabiliyor. İstanbulkart kişiselleştirme işlemi resmi adres üzerinden yapılabiliyor. 

Etiketler istanbulkart kişiselleştirme
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