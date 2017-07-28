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  3. 28 Temmuz 2017 20:34

İstanbullu ona üzülmüştü ! Yeniden kaldırıldı

Dışarıdan sapasağlam görünen fakat köklerindeki çürüme nedneiyle fırtınada yere devrilen asırlık çınar ayağa kaldırıldı.

İstanbullu ona üzülmüştü ! Yeniden kaldırıldı
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Dışarıdan sapasağlam görünen ancak kökündeki çürüme nedeniyle fırtınada gövdesini taşıyamayıp yere devrilen Çengelköy’ün asırlık çınarı yeniden ayağa kaldırıldı.

Hürriyret'ten Fatma Aksu'nun haberine göre korunmaya değer anıt ağaç niteliğindeki 180 yıllık çınar, İBB’ye bağlı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na bağlı uzman restorasyon ekibi tarafından içindeki çürükler temizlenip ilaçlandıktan sonra vinç yardımıyla yerine konup, kenarlardan desteklendi.

Bir süre gözlem altında tutulacak çınar ağacın kökleri toprağa tutunup yeniden yeşermeye başlarsa e korunacak, eğer çürüme nedeniyle yaşaması mümkün görülmezse kesilecek.



Hürriyet

fırtına , çınar , istanbul
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