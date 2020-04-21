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  3. 21 Nisan 2020 17:42

İstanbullular 4 günlük yasak öncesi marketlere akın etti

İstanbullular Ramazan ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmaya koştu. Marketlerde kasa önlerinde metrelerce kuyruk oluştu.

İstanbullular 4 günlük yasak öncesi marketlere akın etti
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Koronavirüs salgınıyla mücadelede uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar alışveriş yapmak için marketlere akın etti. Kozyatağı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki markette yasak öncesi ev ihtiyaçlarını gidermek isteyen İstanbullular, markette yoğunluk oluşturdu. İnsanlar, maske ve eldivenleriyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde metrelerce uzayan kasa kuyruğunda bekledi. 

4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu!4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu!




DHA

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