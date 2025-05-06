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İstanbullular dikkat: 10 saatlik su kesintisi yapılacak

İstanbullular dikkat: 10 saatlik su kesintisi yapılacak
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İstanbul'da İSKİ tarafından yapılacak çalışma nedeniyle 3 ilçede 10 saatlik su kesintisi yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. 

İSKİ'den yapılan açıklamada, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak su kesintisinin 8 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 06.00'ya kadar süreceği belirtildi. 

10 saatlik su kesintisinden etkilenecek mahalleler şu şekilde:

Gaziosmanpaşa: Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri.

Eyüpsultan: Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri.

Sultangazi: 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.

 

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Etiketler istanbul iski su kesintisi
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