İstanbullular dikkat: 10 saatlik su kesintisi yapılacak
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İstanbul'da İSKİ tarafından yapılacak çalışma nedeniyle 3 ilçede 10 saatlik su kesintisi yapılacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan açıklamada, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak su kesintisinin 8 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 06.00'ya kadar süreceği belirtildi.
10 saatlik su kesintisinden etkilenecek mahalleler şu şekilde:
Gaziosmanpaşa: Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri.
Eyüpsultan: Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri.
Sultangazi: 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.
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