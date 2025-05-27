  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbullular dikkat! 3 ilçede 7 saatlik su kesintisi

İstanbullular dikkat! 3 ilçede 7 saatlik su kesintisi

İstanbullular dikkat! 3 ilçede 7 saatlik su kesintisi
Güncelleme:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İstanbul'da vana yenileme çalışmaları kapsamında Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı bölgelerine bu akşam 23.00'ten 28 Mayıs Çarşamba saat 06.00'ya kadar su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, ''Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu Silivri yönü hattındaki vana yenileme çalışması nedeniyle 27 Mayıs 2025 Salı günü 23.00 ile 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 7 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.'' denildi. 

İşte su kesintisi yapılacak ilçeler ve mahalleler:

Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba, Celaliye Mahalleleri.

Çatalca: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi, Muratbey Mahalleleri.

Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta üst kotları, Semizkumlar, Selimpaşa Mahalleleri.

 

text-ad
Etiketler iski su kesintisi istanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Berat Albayrak geri dönüyor! Belli ki Erdoğan affetmiş.. Berat Albayrak geri dönüyor! Belli ki Erdoğan affetmiş.. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Türkiye’nin en değerli markalarını açıkladı Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Türkiye’nin en değerli markalarını açıkladı Hava sıcaklıkları daha da düşüyor... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi! Hava sıcaklıkları daha da düşüyor... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi! Finale hazırlanan ekranların sevilen dizisine bir güzel isim daha katılıyor! Finale hazırlanan ekranların sevilen dizisine bir güzel isim daha katılıyor! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteci genel af bombasını patlattı! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteci genel af bombasını patlattı! Kiralık apartta gizli kamera iğrençliğinde şoke eden savunma! Kiralık apartta gizli kamera iğrençliğinde şoke eden savunma! Temmuz ayında kim ne kadar ara zam alacak ? İşte masadaki zamlar Temmuz ayında kim ne kadar ara zam alacak ? İşte masadaki zamlar Bebek katilinin İmralı'daki yeni komşuları belli oldu Bebek katilinin İmralı'daki yeni komşuları belli oldu Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri belli oldu Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri belli oldu Galatasaray'da Osimhen depremi! Forması bile satışa çıkarıldı... Galatasaray'da Osimhen depremi! Forması bile satışa çıkarıldı...
Merkez Bankası'ndan Papara kararı Merkez Bankası'ndan Papara kararı 50 bin TL maaşla eleman bulamayınca kepenk indirdi... 50 bin TL maaşla eleman bulamayınca kepenk indirdi... Doğa yürüyüşünde buldukları kutunun içinden neler çıktı neler! Doğa yürüyüşünde buldukları kutunun içinden neler çıktı neler! Bakan Yerlikaya'dan veda eder gibi paylaşım Bakan Yerlikaya'dan veda eder gibi paylaşım Arka Sokaklar'ın ve Akasya Durağı'nın sempatik güzeli yıllar sonra ortaya çıktı Arka Sokaklar'ın ve Akasya Durağı'nın sempatik güzeli yıllar sonra ortaya çıktı 980 futbol sahası büyüklüğünde tarihi alan yanmıştı: Griye dönen orman küllerinden doğdu 980 futbol sahası büyüklüğünde tarihi alan yanmıştı: Griye dönen orman küllerinden doğdu CHP'li Cemal Enginyurt'tan olay olacak iddialar: ''AK Partili gazetecilere para verilmiş'' CHP'li Cemal Enginyurt'tan olay olacak iddialar: ''AK Partili gazetecilere para verilmiş'' Özel'den Meclis'te Erdoğan'a ''ahtapot'' ve ''Free İmamoğlu'' resti Özel'den Meclis'te Erdoğan'a ''ahtapot'' ve ''Free İmamoğlu'' resti Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu Bakan açıkladı, ödemelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Bakan açıkladı, ödemelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu