İstanbullular dikkat! 3 ilçede 7 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İstanbul'da vana yenileme çalışmaları kapsamında Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı bölgelerine bu akşam 23.00'ten 28 Mayıs Çarşamba saat 06.00'ya kadar su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, ''Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu Silivri yönü hattındaki vana yenileme çalışması nedeniyle 27 Mayıs 2025 Salı günü 23.00 ile 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 7 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.'' denildi.

İşte su kesintisi yapılacak ilçeler ve mahalleler:

Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba, Celaliye Mahalleleri.

Çatalca: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi, Muratbey Mahalleleri.

Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta üst kotları, Semizkumlar, Selimpaşa Mahalleleri.