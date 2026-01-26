İstanbullular dikkat! AKOM uyardı: Hafta boyunca devam edecek!
İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrederken AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, megakentte hafta boyunca sağanak geçişleri bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 26 Ocak haftasının hava durumu tahminlerini paylaştı.
AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da şubat ayı başına kadar ciddi bir soğuk hava beklenmiyor. Bu dönemde havanın çoğunlukla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağış geçişlerinin etkili olacağı tahmin ediliyor.
İşte gün gün İstanbul'da hava durumu:
27 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu
28 Ocak Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
29 Ocak Perşembe: Sağanak yağmurlu
30 Ocak Cuma: Sağanak yağmurlu
31 Ocak Cumartesi: Sağanak yağmurlu
1 Şubat Pazar: Hafif yağmurlu
