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  3. 10 Ekim 2018 19:37

İstanbullular dikkat ! Aniden bastırdı...

İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbullular dikkat ! Aniden bastırdı...
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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina kenarlarına sığındı. 

Etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı. Kısa süreli yağış ardından hava aydınlandı. 

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Bu akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış İstanbul'da önümüzdeki günlerde de devam edecek. 5 gün boyunca İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

İHA

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