İstanbullular dikkat! Bazı vapur seferleri iptal edildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yağmur ve fırtına uyarısı yaptığı İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:
15.15 Beşiktaş - Adalar
18.00 Büyükada - Beşiktaş
İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:
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