İstanbullular dikkat! Bazı vapur seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yağmur ve fırtına uyarısı yaptığı İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:



15.15 Beşiktaş - Adalar

18.00 Büyükada - Beşiktaş

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















