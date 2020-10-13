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  3. 13 Ekim 2020 16:34

İstanbullular dikkat! Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi.

İstanbullular dikkat! Bazı vapur seferleri iptal edildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yağmur ve fırtına uyarısı yaptığı İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

15.15 Beşiktaş - Adalar
18.00 Büyükada - Beşiktaş

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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