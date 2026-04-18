İstanbullular dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle yarın İstanbul’da birçok ana arter ve cadde trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, gece saat 02.00’den itibaren başlayacak kısıtlamalar için detaylı listeyi ve alternatif güzergahları paylaştı.

İstanbul Valiliği, yarın (19 Nisan Pazar) düzenlenecek olan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu kapsamında kentteki bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kısıtlamalar kademeli olarak gece saat 02.00 ve 04.00 itibarıyla başlayacak. Maraton güzergahı üzerindeki park halindeki araçlar ise bugün saat 21.00’den itibaren çekilmeye başlanacak.

19 Nisan Pazar günü kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

KAPANACAK YOLLAR

(02.00- Program bitimi)

- Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol (Samatya ile Yenikapı mevkileri arası),

- Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol Namık Kemal Varyant

(04.00- Program bitimi)

- Kadir Has Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ayvansaray Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Mürselpaşa Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Abdulezelpaşa Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü,

- Reşadiye Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi Kavşağı ile Reşadiye Caddesi Kavşağı Arası) ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyant ile Sirkeci Işıklar Arası) ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Avrasya Tüneli Acil Çıkışları,

- Avrasya Tüneli Aksaray Ayrımları,

- Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti,

- Karaköy Meydan Galata Köprüsü İstikameti,

- Tersane Caddesi Galata Köprü İstikameti.

NOT: 18.04.2025 TARİHİ SAAT 21.00 İTİBARIYLA BELİRTİLEN KAPANACAK YOLLAR ÜZERİNDE PARKLANMIŞ ARAÇLAR KALDIRILACAKTIR.

ALTERNATİF YOLLAR

- Atatürk Bulvarı,

- Avrasya Tüneli Transit Yol,

- Atatürk Köprüsü,

- Haliç Köprüsü,

- Vatan Caddesi,

- Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- D 100 Kuzey Güney Yol,

- Türkeli Caddesi,

- Aksaray Caddesi,

- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi,

- Onuncu Yıl Caddesi,

- Küçük Langa Aralıgı Caddesi,

- Tersane Caddesi,

- Necatibey Caddesi,

- Kemeraltı Caddesi,

- Refik Saydam Caddesi,

- Unkapanı Köprüsü

DHA