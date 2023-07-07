İstanbullular dikkat! Bir ilçede denize girmek yasaklandı
İstanbul Arnavutköy'de hafta sonu denize girmenin yasaklandığı açıklandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32. maddesinin (Ç) fıkrası gereğince; alınan bilgiler doğrultusunda dalga boyunun yüksek olacağından dolayı, 08.07.2023 Cumartesi ve 09.07.2023 Pazar günleri ilçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol