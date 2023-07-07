İstanbullular dikkat! Bir ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul Arnavutköy'de hafta sonu denize girmenin yasaklandığı açıklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32. maddesinin (Ç) fıkrası gereğince; alınan bilgiler doğrultusunda dalga boyunun yüksek olacağından dolayı, 08.07.2023 Cumartesi ve 09.07.2023 Pazar günleri ilçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

DHA