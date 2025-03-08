  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbullular dikkat! Bugün bu metro durakları kapalı olacak

İstanbullular dikkat! Bugün bu metro durakları kapalı olacak

İstanbullular dikkat! Bugün bu metro durakları kapalı olacak
Güncelleme:

İstanbul Valiliği'nin kararıyla İstanbul metrosunda çok sayıda metro durağı saat 14.00 itibariyle kapatılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Etiketler istanbul metrosu istanbul metro metro istanbul valiliği valilik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Soğuklar gidiyor; günlük güneşlik günlerin keyfini çıkarın! Soğuklar gidiyor; günlük güneşlik günlerin keyfini çıkarın! Ece G.'nin yakınları açıkladı; Belgrad Ormanı'na gidiş nedeni belli oldu Ece G.'nin yakınları açıkladı; Belgrad Ormanı'na gidiş nedeni belli oldu TikTok'un ''mukbang'' fenomeni Efecan hayatını kaybetti TikTok'un ''mukbang'' fenomeni Efecan hayatını kaybetti Eli kamalı yabancı uyruklu dehşet saçtı! Bir kişi öldü! Eli kamalı yabancı uyruklu dehşet saçtı! Bir kişi öldü! İki yaşındaki kız çocuğu sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti İki yaşındaki kız çocuğu sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti Merkez Parti lideri Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır: ''Otobanda saldırıya uğradık'' Merkez Parti lideri Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır: ''Otobanda saldırıya uğradık'' Katlanabilir iPhone için geri sayım başladı Katlanabilir iPhone için geri sayım başladı Zam'aydın Türkiyem! Bir sigara grubuna daha zam geldi Zam'aydın Türkiyem! Bir sigara grubuna daha zam geldi Belgrad Ormanı'nda sağ bulunduktan sonra hayatını kaybetmişti... Yok artık dedirten iddia! Belgrad Ormanı'nda sağ bulunduktan sonra hayatını kaybetmişti... Yok artık dedirten iddia! Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen'in sağlık durumu açıklandı Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen'in sağlık durumu açıklandı
Bahçeli'den bir telefonda CHP'li milletvekiline... Bahçeli'den bir telefonda CHP'li milletvekiline... AK Partili belediye başkanı tek başına köprü açılışı yaptı AK Partili belediye başkanı tek başına köprü açılışı yaptı Kılıçlı yemin sonrası TSK’dan ihraç edilen teğmenden dikkat çeken iddia Kılıçlı yemin sonrası TSK’dan ihraç edilen teğmenden dikkat çeken iddia