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56 SAATLİK YASAK BAŞLIYOR! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KISITLAMA AÇIKLAMASI
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  3. 29 Ocak 2021 17:01

İstanbullular dikkat! Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

Türkiye genelinde bu akşam başlayacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

Önceki haftalarda olduğu gibi bu hafta da kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

Öğleden sonra başlayan yoğunluk artarak devam etti. Saat 16.30 itibarıyla İBB haritasında yoğunluk yüzde 70'ler civarında. 

Trafik genel olarak ana arterlerde yoğunlaşmış durumda. Özellikle köprülerin Avrupa-Asya istikameti geçişlerinde uzun kuyruklar var. 

istanbul , trafik , ibb
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