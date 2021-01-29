İstanbullular dikkat! Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

Önceki haftalarda olduğu gibi bu hafta da kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Öğleden sonra başlayan yoğunluk artarak devam etti. Saat 16.30 itibarıyla İBB haritasında yoğunluk yüzde 70'ler civarında.

Trafik genel olarak ana arterlerde yoğunlaşmış durumda. Özellikle köprülerin Avrupa-Asya istikameti geçişlerinde uzun kuyruklar var.