İstanbullular dikkat ! Meteoroloji'den uyarı geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç) ile Kırklareli'nin kuzeyi, İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Zonguldak, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Kayseri, Sivas, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
FIRTINA UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 21°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 25°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
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