İstanbullular dikkat ! Meteoroloji'den uyarı geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç) ile Kırklareli'nin kuzeyi, İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Zonguldak, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kayseri, Sivas, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:



















BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu