İstanbullular dikkat ! Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, Ege ve Marmara bölgesinin zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve İzmir ile Balıkesir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

10 Kasım'da yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A YAĞIŞ NE ZAMAN GELİYOR?



Meteoroloji'nin 5 günlük verilerine göre İstanbul'da perşembe günü yağış bekleniyor.

10 KASIM YURTTA HAVA DURUMU



EDİRNE 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KÜTAHYA 5°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yer yer puslu

MUĞLA 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde yer yer puslu

DÜZCE 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde yer yer puslu

KASTAMONU 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA 6°C, 23°C

Az bulutlu

ÇORUM 3°C, 22°C

Az bulutlu

SAMSUN 14°C, 24°C

Az bulutlu

TRABZON 14°C, 22°C

Az bulutlu

ERZURUM -2°C, 15°C

Az bulutlu

KARS -5°C, 14°C

Az bulutlu

MALATYA 4°C, 18°C

Az bulutlu

VAN -2°C, 15°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR 4°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















