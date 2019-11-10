İstanbullular dikkat ! Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, Ege ve Marmara bölgesinin zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve İzmir ile Balıkesir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
10 Kasım'da yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A YAĞIŞ NE ZAMAN GELİYOR?
Meteoroloji'nin 5 günlük verilerine göre İstanbul'da perşembe günü yağış bekleniyor.
10 KASIM YURTTA HAVA DURUMU
EDİRNE 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KÜTAHYA 5°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yer yer puslu
MUĞLA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde yer yer puslu
DÜZCE 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde yer yer puslu
KASTAMONU 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA 6°C, 23°C
Az bulutlu
ÇORUM 3°C, 22°C
Az bulutlu
SAMSUN 14°C, 24°C
Az bulutlu
TRABZON 14°C, 22°C
Az bulutlu
ERZURUM -2°C, 15°C
Az bulutlu
KARS -5°C, 14°C
Az bulutlu
MALATYA 4°C, 18°C
Az bulutlu
VAN -2°C, 15°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:
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