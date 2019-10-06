İstanbullular dikkat ! Meteoroloji'den yağış uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Aydın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!
Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(21- 75 kg/ m2) olması bekleniyor.
AFAD DA UYARDI
Meteoroloji'nin uyarısına ilişkin AFAD'dan da bir açıklama geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, 'Bugün, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.' denildi.
SEL TEHLİKESİ SIRASINDA NELER YAPILMALI?
Twitter'dan yapılan paylaşımda, 'Sel tehlikesi sırasında neler yapılmalı?' başlıklı bir bilgilendirme videosu da yer aldı.
HAVA SICAKLIĞI 6-10 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 - 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Genellikle batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimi sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
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