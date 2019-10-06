İstanbullular dikkat ! Meteoroloji'den yağış uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Aydın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(21- 75 kg/ m2) olması bekleniyor.

AFAD DA UYARDI

Meteoroloji'nin uyarısına ilişkin AFAD'dan da bir açıklama geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, 'Bugün, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.' denildi.

SEL TEHLİKESİ SIRASINDA NELER YAPILMALI?

Twitter'dan yapılan paylaşımda, 'Sel tehlikesi sırasında neler yapılmalı?' başlıklı bir bilgilendirme videosu da yer aldı.

HAVA SICAKLIĞI 6-10 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 - 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:



















EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimi sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı bulutlu