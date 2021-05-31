  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbullular dikkat! Taksim metro istasyonu kapatıldı

İstanbullular dikkat! Taksim metro istasyonu kapatıldı

İstanbullular dikkat! Taksim metro istasyonu kapatıldı

İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ikinci bir emre kadar kapatıldığı açıklandı.

Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümü dolayısıyla Taksim ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni bariyerlerle kapattı. Caddenin yaya giriş çıkışlarına açık olduğu görüldü.

TAKSİM METRO İSTASYONU KAPATILDI

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın valilik kararınca kapatıldığı belirtildi.

İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklama:

İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir.

 

Etiketler metro istanbul taksim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli ve memurların zam oranı belli oldu, sendikalar itiraz etti
Valizleri hazırlayın! Yunanistan'a tatile gidiyoruz... Aşı anlaşması tamam ama tek bir sorun var!
Tam ''Abdulkadir Selvi'den al haberi'' diyecektik ki... Bu sefer geç kaldı!
Bakan Koca'dan heyecanlandıran ''normalleşme'' açıklaması
BİM 31 Mayıs Pazartesi aktüel ürünler kataloğu
Türkiye sınırında ''sessiz sedasız'' bir şey denediler
İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
Şeyma Subaşı'nın eğlence mekanından yaptığı paylaşım gündem oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de kadın yarışmacı verdiği yanıtla şaşkına çevirdi
Kandilli KKTC dedi, AFAD Mersin... Akdeniz'de büyük deprem! Türkiye'de de hissedildi