İstanbullular dikkat! Taksim metro istasyonu kapatıldı

İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ikinci bir emre kadar kapatıldığı açıklandı.

Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümü dolayısıyla Taksim ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni bariyerlerle kapattı. Caddenin yaya giriş çıkışlarına açık olduğu görüldü. TAKSİM METRO İSTASYONU KAPATILDI Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın valilik kararınca kapatıldığı belirtildi. İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklama: İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir.