İstanbullular dikkat!: Valilik duyurdu, kar fena geliyor!

Soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi esir ald. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 6 ila 12 derece azalacak. İstanbul Valiliği de İstanbulluları perşembe gününden itibaren başlayacak olan kar yağışı için uyardı.

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar, kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 6 ila 12 derece azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak 6 ila 12 derece düşecek.

Sıcaklıkların hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi, perşembe gününden itibaren İstanbul'da kar beklendiğini duyurdu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre; kentte yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sıcaklık düşüşüyle karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

YARINDAN İTİBAREN

Valilik açıklamasında, bölge genelinde halen mevsim normallerinde olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren Trakya'dan başlayarak bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar bölge genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

SOĞUK HAVA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YURDU TERK EDECEK

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava, Marmara Bölgesi'nden başlayarak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın gelecek hafta başından itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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