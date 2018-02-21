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  3. 21 Şubat 2018 23:55

İstanbullular dikkat ! Yarın bu yollar kapalı olacak...

İstanbul'da yarın oynanacak maç için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat ! Yarın bu yollar kapalı olacak...
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İstanbul'da yarın oynanacak Fenerbahçe Doğuş basketbol ve İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın oynayacağı maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Fenerbahçe Doğuş basketbol takımının, THY Avrupa Ligi'nde İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan ekibiyle karşılaşacağı maç nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşma sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

Yarın saat 18.00'den itibaren maç bitimine kadar Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmı), Sarı Mimoza Sokağı, Leyla Sokağı, Halk Caddesi-Ihlamur Sokağı arası trafiğe kapatılacak.

Halk Caddesi'nden gelen trafik akımı Çiğdem Sokağı, Fesleğen Sokağı ve Atatürk Sokağı istikametine, Sarı Mimoza Sokağı'ndan gelen trafik akımı ise Açelya Sokağı ve Fulya Sokağı istikametine yönlendirilecek.

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