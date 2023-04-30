  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapalı
Güncelleme:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yarın Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Taksim Meydanı ve çevresine demir bariyerler yerleştirildi. Gezi Parkı etrafı da bariyerlerle kapatıldı. Bariyerlerin bir kısmı ise Taksim Meydanı ve çevresinde hazır bekletiliyor. Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı çevresine de, yol boyunca bariyerler yerleştirildi. 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sabah saat 06.00’da trafiğe kapatılacak yollar belirtildi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde trafie kapatılacak yollar, Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Hamalbaşı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Ensiz Sokak, İnönü Caddesi, Mete Caddesi.

ALTERNATİF YOLLAR
Trafiğe kapatılacak yolların dışında araç sürücülerinin kullanacağı alternatif güzergahlar da belirlendi. Bu güzergahlar ise, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu, Kemeraltı Caddesi.

Etiketler istanbul trafik yollar 1 mayıs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kurtulmuş AK Parti'nin masasındaki son seçim anketlini açıkladı: Açık ara kazanacağız
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Asgari ücret 30 bin lira...
Malatya'da Nisan ayının sonunda kar sürprizi
Taksim'de Araplara özel gece kulübü sosyal medyada gündem oldu!
YSK açıkladı: 14 Mayıs için yeni karar
Şırnak'tan acı haber: 2 asker şehit oldu
İktidara yakın iki araştırma şirketi paylaştı: İşte parti parti son oy oranları
Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Bu tutarsız halinizi...