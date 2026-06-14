İstanbullular dikkat! Yeşilay Bisiklet Turu nedeniyle kapanacak yollar belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu etkinlikleri kapsamında Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul'da düzenlenecek olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu nedeniyle şehir trafiğinde önemli düzenlemelere gidildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kentin en yoğun üç ilçesi olan Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta birçok cadde ve güzergah etkinlik süresince araç trafiğine kapatılacak.



Trafiğe Kapatılacak Cadde ve Güzergahlar

Etkinlik boyunca araç girişine izin verilmeyecek olan ve sürücülerin dikkat etmesi gereken ana arterler şu şekilde sıralandı:

Sahil ve Tarihi Yarımada: Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezelpaşa, Mürselpaşa, Ayvansaray ve Kadir Has caddeleri.

Beyoğlu ve Beşiktaş Hattı: Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Eski Yıldız, Çırağan ve Tersane caddeleri.

Bağlantı Yolları ve Köprüler: Sahil Kennedy Caddesi (Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası), Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikametine giden yol, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası güzergah, Barbaros Bulvarı ve Galata Köprüsü.

Sürücüler İçin Belirlenen Alternatif Yollar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, trafiğe kapalı olan bölgelere alternatif olarak sürücülerin kullanabileceği yolları da paylaştı. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına tercih edilebilecek güzergahlar şunlar:

Vatan ve Millet Caddeleri

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

Palanga, Asariye ve Portakal Yokuşu

Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddeleri

Tarlabaşı Bulvarı ve Unkapanı Köprüsü