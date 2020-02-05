İstanbullulara müjde ! Seferleri artırıldı...

İBB, metrobüs hattında araç ve sefer sayısını arttırdı. Yoğun saatlerde istasyonlara ortalama 20 saniyede bir araç gelecek. Eskiyen araçların yerine ise 300 yeni metrobüs alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, metrobüs hattında İstanbulluların ihtiyaçları doğrultusunda planlamalar yaptı.

Seferler, akşam ve sabah saatlerinde gerçekleşen yoğunluk oranı dikkate alınarak yapılan planlama sonucu yoğun saatlerde istasyonlara ortalama 20 saniyede bir araç gelecek.

300 YENİ METROBÜS ARACI ALINACAK

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ve İBB Meclisi kararıyla eskiyen metrobüs araçlarının yenilenmesi için de firmalarla görüşmelerin sürdürüldüğü bu kapsamda, 300 yeni ve yüksek kapasiteli araç alımının en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.