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İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz istifa etti

İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz istifa etti
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Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz." denildi.

Etiketler İstanbulspor Osman Zeki Korkmaz
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