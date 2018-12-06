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  3. 06 Aralık 2018 20:09

İstanbul'u CHP nasıl kazanacak ? İşte o analiz...

Muharrem İnce'nin ekibi yerel seçimlerle ilgili analizini paylaştı. İşte o analizdeki ayrıntılar...

İstanbul'u CHP nasıl kazanacak ? İşte o analiz...
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Türkiye 24 Haziran seçimlerinin ardından şimdi de yerel seçim sürecine girdi. Partiler arka arkaya belediye başkan adaylarını açıklarken, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ekibinden dikkat çeken bir hamle geldi.

Muharrem İnce ekibi, İstatistikçi ve Yerel Yönetimler Uzmanı Filiz Aydın Koç’un, İstanbul’da hangi partinin adayının kazanacağına dair “Önceki Seçim Sonuçlarına Göre, İstanbul Belediye Başkanlığını kim kazanabilir” başlıklı bir analizi paylaşıyor.

Türkiye’deki seçmenin yüzde 20’sinin İstanbul’da yaşadığına dikkat çeken Filiz Aydın Koç, geçmiş seçimlerdeki oy oranları üzerinden bir değerlendirme yaptı. İstanbul’daki seçimlere ilişkin rakamlar paylaşan Filiz Aydın Koç, analizinde, “İstanbul’un muhalefet tarafından kazanabilme olasılığı, ancak M.İNCE ve diğer partilerin oy oranlarının bileşkesi ile ortaya çıkıyor. M.İNCE’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak aldığı oy oranı (%36,9), İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP oylarını birlikte değerlendirdiğinde toplam oran %59’lara kadar yükseldiği görülmektedir. Dolayısıyla M. İNCE’nin cumhurbaşkanı adayı olduğu koşulların değişmediği varsayımı altında; M. İNCE’nin İstanbul büyükşehir belediye başkanı olması halinde muhalefetin İstanbul’u kazanabilme ihtimali ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

İstatistikçi ve Yerel Yönetimler Uzmanı Filiz Aydın Koç’un İstanbul’daki seçimlere ilişkin analizi şöyle:

“İstanbul’da, 56 milyon 322 bin yurt içi seçmeninin yaklaşık %20 si (10 milyon 559 bin seçmen) yaşıyor. Yerel seçimlere 4 ay kala, İstanbul’da kimin kazanacağı merak konusu…

İlçelerdeki bugünkü duruma baktığımızda, 39 ilçesi bulunan İstanbul’un 25 ilçe belediyesi AK Parti, 14 ilçe belediyesi ise CHP tarafından yönetiliyor. AK Parti tarafından yönetilen 25 ilçede, İstanbul seçmenini %71,3’ü, CHP tarafından yönetilen 14 ilçede ise seçmenin %28,7’si yaşıyor.

İstanbul, hem Türkiye seçmeninin önemli bir çoğunluğunu barındırdığı ve aynı zamanda, ülkeyi temsil edecek düzeyde, her sosyo kültürel ve ekonomik yapıdan insanın yaşadığı bir il olduğu için, buradaki sonuçlar, Türkiye genelindeki sonuçlarla yakın bağlantılar oluşturuyor.

Odatv

chp , yerel seçim , saadet partisi , hdp , istanbul
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