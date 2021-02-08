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  3. 08 Şubat 2021 22:06

İstanbul’u fırtına vurdu: Çok sayıda evin çatısı uçtu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından İstanbul'da birçok bölgede çatılar uçtu, Silivri'de fırtına bir ağacı kökünden söktü.

İstanbul’u fırtına vurdu: Çok sayıda evin çatısı uçtu
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Silivri'de etkili olan fırtınada Fatih Mahallesi’nde bir ağaç kökünden sökülerek elektrik direğinin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesinin ardından ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekipler direkte elektrik akımını keserek ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Öte yandan sahilde bulunan bir iş yerinin tabelası yere düşerken, kaldırımda kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti.

METEOROLOJİ YİNE UYARDI

Meteoroloji tarafından yarın için yapılan uyarıda ise “Rüzgarın; güneyli yönlerden Marmara, Ege ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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