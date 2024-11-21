İstanbul'u lodos vurdu; deniz taştı
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İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Avcılar'da deniz taştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da lodos etkili oluyor.
Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar Ambarlı Sahili’nde dev dalgalar oluştu.
Dalgalar bazı teknelere zarar verirken, deniz taştı.
İHA
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