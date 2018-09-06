İstanbul'u yağmur vurdu: E-5'i su bastı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu. Yağış nedeniyle E-5'in bazı noktalarını su bastı.



Yetkililerden gelen uyarıların ardından kent genelinde bazı noktalarda yağmur etkisini gösteriyor. Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde ise aniden gökyüzünü kaplayan kara bulutlar etrafın bir anda kararmasına neden oldu.

Bulutlar, gündüzü adeta geceye çevirdi. Bölgede kara bulutların getirdiği sağanak yağışta kısa süreli etkili olurken, trafik yoğunluğu oluştu.

E-5'İ SU BASTI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle Esenyurt Saadetdere mevkinde E-5 yanyolda yaşanan su baskını sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yarısına kadar suya gömüldü. durma noktasına gelen trafikte sürücüler güçlükle ilerledi.

AVCILAR'DA MİNİBÜS VE ŞOFÖRÜ SEL SULARINDA MAHSUR KALDI

Avcılar Ambarlı alt geçidini su bastı. Sel sularında mahsur kalan bir minibüs ve sürücüsü, aracın sudan çekiciyle çıkarılmasının ardından kurtuldu.

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