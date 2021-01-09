İstanbul'un 111 bin metrekarelik yeşil alanına otel ve AVM geliyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Beykoz’da 111 bin metrekarelik tarım alanını imara açarak 'ticaret alanı' ilan etti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; bin 443 ağaç bulunan parselin 61 bin metrekaresine 2 katı geçmeyecek AVM, otel, çarşı finans kurumu gibi ticari birimler inşa edilebilecek. Söz konusu arazi, daha önce ormana yapılması gündeme gelen 553 adet villa projesinin ortasında bulunuyor.

1443 AĞAÇ BULUNUYOR

Plan değişikliği kapsamında hazırlanan “Ağaç Rölöve Raporu”na göre parselde 21 farklı türde bin 443 adet ağaç saptandı.