İstanbul'un 12 ilçesine elektrik verilmeyecek
İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor.
BEDAŞ, arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik verilemeyecek olan ilçeleri açıkladı.
25 Ocak 2023 tarihinde elektrik kesintisi planlanan ilçeler şu şekilde: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri ve Şişli.
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