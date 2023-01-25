  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'un 12 ilçesine elektrik verilmeyecek

İstanbul'un 12 ilçesine elektrik verilmeyecek

İstanbul'un 12 ilçesine elektrik verilmeyecek
Güncelleme:

İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor.

BEDAŞ, arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik verilemeyecek olan ilçeleri açıkladı.

25 Ocak 2023 tarihinde elektrik kesintisi planlanan ilçeler şu şekilde: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri ve Şişli.

Etiketler elektrik elektrik kesintisi istanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli ve memura seçim öncesi bir zam müjdesi daha
Prof. Dr. Özgür Demirtaş ''lütfen okuyun'' diyerek uyardı
AK Parti'den Kobra Murat'a milletvekilliği teklifi
Dosta güven düşmana korku! İşte Mavi Vatan'ın muhafızı TCG Anadolu
Alparslan Türkeş’in eşi Sevaş Türkeş: ''Alparslan'ın uzakta tuttuğu isimler Bahçeli’nin yanında''
Hava buz kesecek! Gelmeyen kış sonunda geliyor!
Ben Bu Cihana Sığmazam hayranlarını üzecek haber
2000 yılı sonrası sigortalılara da seçim müjdesi!
Altının gerçek bileni kuyumcular altın tahminlerini açıkladı
Evde doğal gaz patlaması! Kokuyu duyunca canını son anda kurtardı