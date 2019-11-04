İstanbul'un 6 ilçesinde 20 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezi’nde bakım-onarım çalışması yapılacağını duyurdu. İSKİ’den verilen bilgiye göre çalışma nedeniyle 5 Kasım Salı saat 11:00’den itibaren 9 ilçeye 10 ila 20 saat arasında su verilemeyecek.

Su kesintisi yapılacak ilçeler ve etkilenecek mahalleler ise şunlar:

FATİH

Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray… Kesinti 10 saat…

ZEYTİNBURNU

Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe… Kesinti 10 saat.

BEYOĞLU

Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, KılıçAliPaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu. Kesinti 10 saat.

BEŞİKTAŞ

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek. Kesinti 10 saat.

KADIKÖY

Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe, Hasanpaşa. Kesinti 10 saat.

ÜSKÜDAR

Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe, Burhaniye, K.Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil 10 saat Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk’ün üst kotları. Kesinti 20 saat.

ATAŞEHİR

Örnek, Esatpaşa ve Fetih. Kesinti 20 saat.

ÜMRANİYE

Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler 10 saat Atatürk Mahallesi’nin üst kotları. Kesinti 20 saat.

BEYKOZ

Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmı. Kesinti 10 saat.