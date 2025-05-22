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İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi! İSKİ saat verdi

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi! İSKİ saat verdi
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İSKİ, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş'ta bazı mahallelere 10 saat su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. 

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Üsküdar İlçesi Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." ifadelerine yer verildi.

İŞTE KESİNTİDEN ETKİLENECEK İLÇELER VE MAHALLELER

Kadıköy: Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa Mahalleleri

Üsküdar:  Ünalan, Acıbadem, Barbaros, Zeynep Kamil, Valide-i Atik, Ahmediye, Salacak, Aziz Mahmut Hüdayi, Mimar Sinan, Sultantepe, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Küplüce, Kuleli, Kandilli, Küçüksu, Selimiye ve Selami Ali Mahalleleri.

Beykoz: Göksu ve Yenimahallenin bir kısmı.

Fatih: Alemdar, Hocapaşa, Hobyar, Mercan, Sururi, Taya Hatun, Molla Fenari, Beyazıt, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Kemalpaşa, Balabanağa, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat, ve Ayvansaray alt kotları, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Mevlanakapı, Şehremini, Seyyid Ömer, Topkapı alt kotları ve Molla Gürani Mahalleleri.

Beyoğlu: Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni Mahalleleri ve Gümüşsuyu alt kotları.

Beşiktaş:  Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve  Ortaköy Mahalleleri.

Zeytinburnu: Tüm Mahalleler.  

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Etiketler iski istanbul su kesintisi sular ne zaman gelecek
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