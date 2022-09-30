İstanbul'un ardından Ankara'da da açıklandı: ABB'den promosyon müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) dikkat çeken promosyon açıklaması geldi. Belediye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, çalışanlara 27 bin lira maaş promosyonu verileceği bildirildi.

Emekli ve çalışan herkes promosyon hesabı yaparken ücret açıklayan kurumlara bir yenisi daha eklendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çalışanlarına 27 bin lira maaş promosyonu vereceğini açıkladı.

ABB'DEN PROMOSYON MÜJDESİ

Son günlerin en çok merak edilen ve araştırılan konusu maaş promosyonları olmuştu. ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada promosyonu müjdesi verildi.

ABB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mesai arkadaşlarımızın promosyon imkânlarından en iyi şekilde yararlanabilmesi için sendika temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda maaş promosyonu 27 bin TL olarak belirlenmiş olup bu tutar tek seferde hesaplara yatırılacaktır. Hayırlı olsun."