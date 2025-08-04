İstanbul'un baraj doluluk oranı kritik seviyede
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İstanbul'da yağışız geçen yaz döneminde barajların doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajların doluluk oranı yüzde 52'nin altına geriledi.
İstanbul'da sıcak hava nedeniyle su tüketimi artarken barajların doluluk oranı azalmaya devam ediyor.
İSKİ verilerine göre, 4 Ağustos Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51,89 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %51,9
Darlık Barajı: %62,73
Elmalı Barajı: %68,6
Terkos Barajı: %55,77
Alibey Barajı: %35,73
Büyükçekmece Barajı: %50,39
Sazlıdere Barajı: %43,8
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